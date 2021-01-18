Украина получит три разные вакцины от коронавируса

Украина ведет переговоры по поставкам вакцин против коронавируса с шестью компаниями производителями, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью “Интерфакс-Украина”. Он подчеркнул, что вакцины, которые поступят в Украину, будут одобрены ВОЗ.

"Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина", - заявил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, сегодня якобы есть возможность выбрать из трех вакцин. Скорее всего, отметил премьер, в первых партиях, поступивших в Украину, будут три разные вакцины.

Премьер-министр также заявил о том, что все вакцины получат лицензию в Украине, а также будут одобрены Всемирной организацией здоровья и другими странами. То есть все вакцины будут с подтвержденным процентом эффективности. Шмыгаль заявил о том, что практически со всеми украинский Минздрав подписал non-disclosure agreement, что не дает права обсуждать публично некоторые детали.

"Но мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат – у Украины будет вакцина не позднее февраля", - отметил Шмыгаль.

При этом, он уверен, что вакцинация против коронавируса на коммерческой основе в Украине будет проходить параллельно с государственной.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", - заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос, когда граждане Украины смогут сделать прививку от COVID-19 на коммерческой основе.

Агентство Телевидения Новости