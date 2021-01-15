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Украинцам будут выдавать COVID-паспорта

Украинцам будут выдавать COVID-паспорта

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Граждане Украины будут получать паспорта о проведении вакцинации от Covid-19 так же, как и граждане Европейского союза. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что переговоры с производителями вакцин позволили Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.

«Мы сделали серьезные шаги со странами, которые являются производителями этих вакцин. Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, будут получать так же и граждане Украины», — рассказал Степанов.

Агентство Телевидения Новости

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