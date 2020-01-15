Украинцев косит свиной грипп: какой уровень заболеваемости на Харьковщине и что говорят медики?

Высокая температура тела и стремительное течение болезни, когда больной буквально сгорает на глазах. Врачи предупреждают - в Украину пришел вирус H1N1- так называемый «свиной грипп». Болезнь протекает тяжело, а наибольший риск - ее осложнения. В частности, в виде вирусной пневмонии.

Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, за считанные дни она способна убить. В зоне риска беременные, дети до 8 лет, люди, с избыточным весом, те, кто имеет эндокринные или хронические заболевания. В западных регионах страны несколько человек уже умерло от осложнений болезни - сотни на больничных койках.

Александр Золотарев, врач внутренней медицины

Кисень не може потрапити до крові і забезпечити оксигенацію тканин. Це призводить до того, що у хворого відбувається дихальна недостатність - він задихається

Последняя масштабная эпидемия вирусной пневмонии в Украине была десять лет назад и также началась с западных областей. Врачи советуют, в случае возникновения первых проявлений заболевания не заниматься самолечением и сразу обращаться в медучреждение. Первыми тревожными сигналами являются изменение цвета лица и повышение температуры тела выше 39 градусов, которое не сбивается лекарствами.

Александр Золотарев, врач внутренней медицины

Це прояви такі, як судоми, погіршення стану свідомості і виникнення в харкотінні наявності крові. Все це має закінчитись викликом швидкої медичної допомоги і госпіталізацією. Тобто, відбувається так звана поліорганна недостатність, тобто порушується функція нирок, головного мозку, серця. І завдяки тому людина може померти

Медики говорят, основной способ защиты от гриппа - это вакцинация. За последние несколько недель количество желающих ее провести увеличилось. В Департаменте здравоохранения говорят, вакцинами от гриппа Харьковщина обеспечена. Жители города и области вакцинируются более активно. Между тем пока показатель заболеваемости гриппом на Харьковщине на низком уровне.

Светлана Ковалева, главный специалист Департамента здравоохранения Харьковской ОГА

Якщо мати на увазі план, то це біля 10 відсотків населення, яке могло бути щепленим проти грипу. З початку епідемічного сезону захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіло трохи більше 64-х тисяч населення. За останні два тижні нового року захворіло біля 5 тисяч населення

Тем, кто изъявит желание привиться от гриппа придется покупать вакцину за свой счет на областном аптечном складе, или в частных клиниках. Приблизительная стоимость препарата около двухсот гривен.

Наталья, харьковчанка

Я пока сейчас не болею вроде гриппом. Но никто ничего не предлагает, врачи не предлагают - А сумму готовы заплатить за прививки? - Конечно

В прочем многие горожане делать прививки не хотят, даже бесплатно. Больше доверяют народным методам.

Юрий, харьковчанин

Штаммов гриппа множество, а каждая вакцина всего от нескольких. Это, как пальцем в небо попасть

Виктор Лубяной

Афлубин, чеснок, что еще ... горячий чай, лимончик. Каждый день с утра, и пошел на работу

Тем, кто не хочет или не может вакцинироваться от гриппа по медицинским показаниям, врачи советуют вести здоровый образ жизни, соблюдать правила личной гигиены и чаще мыть руки.





Агентство Телевидения Новости