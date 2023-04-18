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Українському ветеранові вживили протез просто в кістку

Українському ветеранові вживили протез просто в кістку

Це сталося вперше в історії української медицини, повідомили в Першому медичному обʼєднанні Львова.

Першим пацієнтом став ветеран російсько-української війни Ігор Крупнов. Він втратив ноги восени 2022 року, коли його авто наїхало на міни.

Робити перші кроки на таких протезах можна вже на другий день після операції, а ще за 1,5 місяці – повноцінно ходити.

Фото - Перше медичне обʼєднання Львова .

▶️ Дізнавайтеся більше про те, як військовим повертають ноги і руки, втрачені на війні з Росією. (https://bit.ly/41qYL08)

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/16063

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