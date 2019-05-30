Українську систему крові змінюватимуть за європейськими стандартами

Міжнародні та національні експерти обговорили стратегічні кроки та план дій трансформації української системи крові. Досвід європейських держав і перші кроки України в цій сфері стали головними темами під час Стратегічної сесії з реформування системи крові в Україні. Ключова мета - вивчення світових практик та потенційна адаптація їх до українських реалій таким чином, щоби уже за чотири роки запрацювали нові механізми фінансування й управління, і українські пацієнти мали рівний доступ до якісних і безпечних компонентів крові.

Упродовж триденної стратегічної сесії експерти проаналізували роботу систем крові країн ЄС - Іспанії, Фінляндії, Хорватії та Португалії, переваги та недоліки їхніх моделей діяльності з акцентом на фінансування та ліцензування.

Зміни у системи крові - один з пріоритетів євроінтеграційних зобов’язань України. Замість застарілої і неефективної моделі, має запрацювати трирівнева система крові:

1. на національному рівні Центр громадського здоров’я МОЗ України координуватиме роботу системи крові;

2. на регіональному рівні будуть консолідовані та модернізовані центри крові. Там проводитимуть забір, тестування, зберігання, розподіл та реалізацію донорської крові.

3. на госпітальному рівні функціонуватимуть лікарняні банки крові при медичних закладах. Саме там зберігатиметься належний запас компонентів крові, що дозволить вчасно надати допомогу пацієнтам, які потребують трансфузіологічної допомоги.

Якість компонентів крові контролюватиме МОЗ України. Для цього буде запроваджено ліцензування установ, які заготовляють і переробляють кров на компоненти, тестують та реалізують їх в лікарняні заклади.

Одним із викликів перед Україної стоїть питання модернізації установ та закладів системи крові та створення референс-лабораторії.

Планується, що до 2022 року Національна система крові перейде на нову модель фінансування: держава через НСЗУ оплачуватиме вартість наданої медичної послуги, до якої входитиме вартість компонентів крові.

Завдяки створенню нової національної системи крові кожен пацієнт зможе отримати якісні та безпечні компоненти донорської крові у достатній кількості вчасно.

Источник: moz.gov.ua

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