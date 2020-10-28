“Укрзалізниця” перепрофилирует отделения ведомственных больниц на Харьковщине под прием больных коронавирусом

В двух больницах сформированы медицинские бригады для оказания помощи больным СOVID-19.

В палатах устанавливаются аппараты искусственной вентиляции легких, в мобильные группы вошли также психотерапевты. Об этом сообщили в пресс-службе АО “Укрзалізниця” .

“Цель — уже в ближайшее время привлечь ведомственные больницы УЗ для оказания помощи пациентам с COVID-19 и тем самым уменьшить нагрузку на опорные больницы Харькова”, — сообщила директор Северного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Виктория Милютина.

В компании “Укрзалізниця” также напомнили, что ее больницы в Харькове являются вспомогательными и не являются опорными медицинскими учреждениями для лечения больных с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что областные власти рассчитывают за счет филиала компании “Центр охраны здоровья” и Харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте получить дополнительные 715 мест для лечения больных СOVID-19.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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