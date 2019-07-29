Уперше в Україні з’явилась інституція, що дбатиме про розвиток медсестринства

Трансформувати і розвивати напрямок медсестринства буде Державна установа «Центр розвитку медсестринства МОЗ України».

Центр розвитку медсестринства, який створили влітку 2019 року, цілеспрямовано займатиметься побудовою нової моделі медсестринства.

“Ми в діалозі з медсестрами і медбратами по всій країні і точно знаємо, якою є нинішня реальність і що треба змінювати. Наша мета - збудувати нову модель розвитку медсестринства, за якої зростуть не лише зарплати медсестер і медбратів, а й їхня роль. Вони матимуть більше повноважень і, відповідно, більше відповідальності і можливостей. На цьому етапі зосереджуємось на освіті, стандартах і професійному розвитку”, - сказала Катерина Балабанова, директорка Центру розвитку медсестринства МОЗ України.

Які зміни очікують на медсестер і медбратів:

— Збільшення практичної підготовки на додипломному етапі освіти. Перший етап змін - значне збільшення обов’язкової практичної підготовки, щоби фахівці після навчання почувалися впевнено і могли виконувати необхідні функції.

— Вища освіта та наукові ступені за спеціальністю «Медсестринство». Лише в Україні і деяких пострадянських країнах медсестри не мають вищої освіти.

— Безперервний професійний розвиток, коли фахівці підвищують свою кваліфікацію не від атестації до атестації і часто лише формально, а навчаються постійно. Цьогоріч таку систему вже ввели для лікарів.

— Посилення ролі медичної сестри і медичного брата через розширення повноважень. У більшості країн світу до обов’язків медсестер і медбратів входить значний обсяг роботи, яку в наших медзакладах виконують виключно лікарі.

— Професійний стандарт. Чіткі правила, за якими працюватимуть медсестри і медбрати, розроблятимуться спільно з Мінінстерством соціальної політики України.

— Сертифікація. Медсестри і медбрати матимуть можливість отримати сертифікат, розширити свої повноваження і, відповідно, претендувати на підвищення зарплат.

Робота за цими напрямами лише розпочинається. Паралельно відбуваються консультації з регіонами. Наразі Центр розвитку медсестринства вже провів 50 нарад в 15 регіонах України. Налагоджена співпраця з головними, старшими, сімейними медичними сестрами та братами, представниками обласних департаментів охорони здоров’я, коледжів, академій та інститутів, що ведуть підготовку за спеціальністю «Медсестринство», а також з усіма 25-ма регіональними професійними сестринськими асоціаціями.

У червні провели всеукраїнську форум «Розвиток медсестринства в контексті змін системи охорони здоров’я» і конкурс проектів «Майбутнє медсестринства в Україні». Спільно з іншими освітніми установами, громадськими організаціями, фондом «Відродження», ВООЗ та USAID відбулися та плануються різноманітні заходи: семінари, тренінги, форуми, конференції, фахові конкурси.

Источник: moz.gov.ua

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