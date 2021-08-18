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Уповільнює старіння і підвищує імунітет: корисні властивості яблучного сидру

Уповільнює старіння і підвищує імунітет: корисні властивості яблучного сидру

Виявляється, алкогольні напої можуть благотворно впливати на здоров’я організму і навіть здатні омолоджувати

Що відрізняє протиотруту від отрути? Правильно, дозування. З алкоголем те ж саме. Здавалося б, досить небезпечний продукт, який у великих кількостях може згубно позначитися на роботі організму, в менших дозах працює зовсім інакше. Яблучний сидр — яскравий тому приклад.

Склад і калорійність

Цей слабоалкогольний і низькокалорійний напій багатий на вітаміни С, А, Е і В, корисними мікроелементами, пектинами, дубильними речовинами, оцтовою і лимонною кислотою. У ньому багато кальцію, фосфору, магнію, натрію і заліза. Крім того, жири і білки в ньому повністю відсутні. У ньому мало калорій, але їх кількість на 100 г залежить від рівня вмісту цукру:

— сухий сидр — 40 ккал;
— солодкий — 45-48 ккал.

Сидр благотворно впливає на весь організм:

1. Травна система. В результаті бродіння, напій набуває ряд корисних компонентів, які благотворно позначаються на травній системі. Напій сприяє поліпшенню мікрофлори кишечника, очищенню організму від непотрібних жирів і кислот. 100 г сидру можуть знизити ризики поширення зараження при попаданні в організм важких металів.

2. Нервова система. Ароматний напій позитивно впливає на нервову систему, він здатний позбавити вас від нудьги і втоми. Ще багато років назад придворні лікарі прописували цей чудодійний засіб тим, хто страждає від депресії.

3. Імунітет. Через високий вміст в сидрі вітаміну С та інших корисних речовин, напій здатний зміцнити імунітет: сприяє зниженню ризиків простудних захворювань і збільшує здатність організму протистояти небезпечним бактеріям і вірусам.

4. Серцево-судинна система. Оскільки сидр — це алкогольний напій, він добре розширює судини. Від цього залежить прохідність крові, а макро- і мікроелементи в ньому збільшують еластичність судин і запобігає появі тромбів. Але зловживати напоєм не варто. Крім того, помірне вживання яблучного сидру знижує рівень холестерину.

5. Уповільнює старіння. Фенольні сполуки, які утворюються в напої в результаті бродіння, і вітамін Е мають омолоджуючу властивість. Вони здатні уповільнити процес старіння шкіри, поліпшити колір обличчя і зменшити випадання волосся. Сидр рекомендується пити в помірних кількостях або приймати з ним ванну. Комплекс таких процедур зробить шкіру пружною і ніжною.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: питание

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