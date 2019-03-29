Уряд Японії передав медичне обладнання Головному військовому клінічному центру

Японська сторона, за сприяння ООН, передала апарат для штучної вентиляції легенів, наркозно-дихальний апарат та набори для надання екстреної медичної допомоги українським військовим медикам.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Вдячний Уряду та народу Японії за надання важливої та актуальної допомоги. Всього ж з початку російської агресії проти нашої країни японською стороною було передано ЗС України медичного обладнання майже на 1,5 мільйони доларів, — наголосив Міністр оборони Степан Полторак.

Сучасне медичне обладнання дозволяє робити необхідну термінову діагностику і вчасно лікувати поранених та хворих українських військовослужбовців й цивільне населення, яке звертається по допомогу до військових медиків.

Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураї висловив глибоке співчуття родинам загиблих українських Героїв та слова поваги усім українцям, які борються за незалежність та територіальну цілісність України.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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