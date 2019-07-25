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Уряд направив додаткові кошти на медзаклади первинної медичної допомоги

Уряд направив додаткові кошти на медзаклади первинної медичної допомоги

Кабінет Міністрів України перерозподілив 1 млрд грн на оплату послуг у медзакладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Уряду 24 липня 2019 року.

Уже понад 28 млн українців обрали своїх сімейного лікаря, терапевта або педіатра для своїх дітей. Через дуже високу динаміку укладання декларацій, виникла потреба у додатковому фінансуванні на гарантовану оплату послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров‘я.

Зазначимо, що кожен українець вперше отримав можливість вільно обирати сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів - 70% задоволені спеціалістом, якого обрали, згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг».

Усі комунальні заклади первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" - тепер вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам. Дохід залежить від обсягу роботи. В ефективних закладах первинної допомоги, які долучилися до трансформації, зарплати медичних працівників зросли в 2-4 рази. Для багатьох лікарів, медсестер та медбратів первинки це відображається в зарплаті у понад 10, 15 і 20 тис. грн.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) з початку року виплатила закладам первинної допомоги більше 9,6 млрд грн за договором.

Нагадаємо, що у 2020 році запрацює програма медичних гарантій до якої увійдуть послуги первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстрена, паліативна та реабілітаційна допомога. А медичні заклади усіх рівнів перейдуть на модель фінансування Національна служба здоров’я згідно з Законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Програма медичних гарантій буде ухвалена Верховною Радою разом з Державним бюджетом. Зараз команди МОЗ України та НСЗУ активно працюють над розробкою програми.

Источник: moz.gov.ua

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Темы: кабмин, моз

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