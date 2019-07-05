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Уровень заболевания корью остается высоким

Уровень заболевания корью остается высоким

Несмотря на снижение заболеваемости 6-ю неделю подряд, эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости – высоким.

За 27 неделю по сравнению с 26 неделей 2019 заболеваемость корью снизилась на 24,3%. Зарегистрировано 37 больных, из них 12 (32,4%) детей. Среди жителей г.. Харькова – 25 случаев, Харьковского района – 7, Змиевского – 2, Красноградского, Краснокутского и м. Люботин – по одному. Об этом сообщили в ГУ Харьковский областной лабораторный центр.

С начала года по состоянию на 03.07.2019 зарегистрировано 4421 больного. Подавляющее большинство заболевших – взрослые (3050 человек – 69,0%), удельный вес детей – 31,0% (1371 человек).

По социальным группам населения распределение больных следующий: неработающие – 30,1%, рабочие транспорта, промпредприятий и другие – 18,4%, учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов – 15,3%, студенты высших учебных заведений, учащиеся техникумов и ПТУ – 10,3%, неорганизованные дошкольники – 9,6%, служащие – 5,0%, медицинские работники – 4,1%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения – 4,0%, работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности – 1,9%, пенсионеры – 0,7%, дети детских домов – 0,6%.

Удельный вес привитых среди заболевших составила 70,6% – 3120 человек, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках – 92,3% (2881 больной). Анализ заболеваемости привитых (1301 человек) показал, что 449 больных (34,5%) имеют только одну прививку, то есть также не иммунной защиты.

Зарегистрировано 125 вспышек с количеством пораженных – 760 человек, из них 57 в быту, 44 в учебных заведениях, 17 в учреждениях здравоохранения, 5 по месту работы и 2 в учреждениях закрытого типа. Локализованные в пределах инкубационного периода – 116 вспышек, в 9 – противоэпидемические мероприятия продолжаются, из них в двух организованных коллективах: Харьковский машиностроительный колледж, Харьковский национальный университет гражданской защиты населения Украины.

Источник: objectiv.tv

Автор: Екатерина Курлат

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