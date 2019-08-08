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Увеличивается вес и отекает тело перед критическими днями: что делать

Увеличивается вес и отекает тело перед критическими днями: что делать

За несколько дней до менструации у женщины может увеличиваться вес, размер груди, а также могут отекать другие части тела.

Отеки и увеличение веса от 1 до 3 килограммов обычно появляются за несколько дней до менструации, но у некоторых женщин и за 2 недели.

Связано это с гормонами – падением уровня эстрогенов и увеличением/снижением выработки прогестерона, что влияет на обмен жидкости.

Ткани накапливают больше воды – и у женщин появляются отеки (ног, рук, живота, молочных желез).

И вес увеличивается именно за счет жидкости, а не "жира". Также возникает вздутие кишечника и повышенный аппетит (прогестерон и серотонин – главные ответственные за это гормоны).

Ниже обычного уровень серотонина может увеличить тягу к сладкому. И если вы не способны это контролировать и употребляете чрезмерное количество быстрых и нездоровых углеводов, то это может привести к избыточному накоплению жировой ткани.

Запоры или диарея, дискомфорт и вздутие кишечника появляются из-за ослабления перистальтики и расслабления кишечных мышц прогестероном, накопления большого количества простагландинов.

Кроме всего вышеперечисленного женщина можете чувствовать:

  1. головную боль или боль в области почек
  2. слабость, утомляемость
  3. жирность кожи
  4. перепады настроения, раздражительность, снижение либидо.

via GIPHY

Симптомы могут варьировать от месяца к месяцу и у каждой женщины они индивидуальны.

Что делать при отеках и увеличении веса

Важно понимать, что для женщины эти явления относительно нормальные.

Те или иные симптомы предменструального (ПМС) испытывает около 90% женщин из-за физиологии.

 

ПМС – симптомы

  • эмоциональные и поведенческие колебания;
  • подавленность, напряженность и повышенная тревожность;
  • плаксивость и резкие изменения настроения;
  • раздражительность, приступы гнева;
  • изменение пищевого поведения (постоянный голод или потеря аппетита)
  • бессонница и постоянная усталость;
  • самоизоляция и апатия;
  • боль или особая чувствительность груди, изменение либидо;
  • боль в мышцах и головные боли;
  • увеличение веса из–за задержки жидкости в организме;
  • вздутие живота;
  • прыщи;
  • запор или диарея;
  • непереносимость алкоголя.

1. Пейте больше воды. Несмотря на то, что это звучит нелогично. Но если жидкость поступает в достаточном количестве, то ваш организм не будет оставлять ее про запас.

Достаточное количество жидкости извне уменьшает задержку воды тканями. Не ограничивайте себя.

2. Придерживайтесь здорового питания. Вместо тортиков или мороженого (иногда и в малом количестве можно) употребляйте фрукты и другие натуральные сладости.

Уменьшите потребление соли, ограничьте или исключите вообще обработанные продукты (колбасы, сосиски, копчености и др.).

3. Уменьшите потребление кофеина и рафинированного сахара, алкоголя и никотина.

4. Занимайтесь спортом. Минимум 30 минут каждый день посвящайте физическим упражнениям.

via GIPHY

Уменьшают задержку жидкости и избавляют от "лишней" воды массаж, йога, плавание, ходьба, зарядка.

Делайте все это регулярно, а не 5-7 дней в месяц. Также можно обратиться к врачу.

 

Источник: 24tv.ua

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Темы: женщины, ПМС

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