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З яких джерел безпечно брати питну воду у Харкові: перелік

З яких джерел безпечно брати питну воду у Харкові: перелік

Питна вода з шести джерел Харкова пройшла перевірку відповідності санітарним нормам, з трьох джерел брати воду не рекомендують.

Дослідження води проводили у листопаді, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Джерела у Харкові, де можна набирати воду

За висновками експертів центру, питну воду можна набирати в таких джерелах:

у Саржиному Яру;

в Олексіївській балці;

у селищі Олешки;

на вул. Зубенка, 25;

вул. Бучми, 16;

вул. Мінераловодська, 1.

В яких джерелах вода не відповідає нормам

Серед проб з джерел Харкова, за висновками експертів центру, є такі, які не пройшли перевірку. Не рекомендують брати воду з таких джерел у Харкові:

поблизу Петренківського водоймища у Немишлянському районі. Вода не пройшла перевірку за органолептичними показниками кольоровості та каламутності, показником перманганатної окисності та мікробіологічними показниками епідемічної безпеки;

у Манжосовому Яру у Київському районі. Питна вода з цього джерела не відповідає нормам за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки;

у парку "Юність" на Полтавському шляху, 198. Під час аналізу виявилося, що у воді з цього джерела є нітрати, також вода не відповідає нормам за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки.

"Звертаємо увагу на ризики виникнення кишкових інфекційних захворювань, пов’язаних із вживанням води з цих джерел, та нагадуємо про негативні наслідки для здоров’я малолітніх дітей внаслідок вживання води з понаднормативним вмістом нітратів", — сказано у повідомлення.

Питна вода: рекомендації інфекціоністів

В Обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадали, що воду, яку набирають з джерел у Харкові, необхідно кип'ятити, дати їй охолонути та зберігати у чистій закритій тарі.

Ніхто і ніколи не може гарантувати якість та безпечність води з будь-яких природних джерел

"За результатами багаторічних спостережень на території Харкова немає жодного джерела, де вода завжди була безпечна. Це пов’язано з багатьма об’єктивними причинами, серед яких головною є незахищеність водоносних горизонтів від поверхневих забруднень хімічного та біологічного походження", — пояснили у центрі.

Джерело: suspilne.media

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