З яких джерел безпечно брати питну воду у Харкові: перелік
Питна вода з шести джерел Харкова пройшла перевірку відповідності санітарним нормам, з трьох джерел брати воду не рекомендують.
Дослідження води проводили у листопаді, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Джерела у Харкові, де можна набирати воду
За висновками експертів центру, питну воду можна набирати в таких джерелах:
у Саржиному Яру;
в Олексіївській балці;
у селищі Олешки;
на вул. Зубенка, 25;
вул. Бучми, 16;
вул. Мінераловодська, 1.
В яких джерелах вода не відповідає нормам
Серед проб з джерел Харкова, за висновками експертів центру, є такі, які не пройшли перевірку. Не рекомендують брати воду з таких джерел у Харкові:
поблизу Петренківського водоймища у Немишлянському районі. Вода не пройшла перевірку за органолептичними показниками кольоровості та каламутності, показником перманганатної окисності та мікробіологічними показниками епідемічної безпеки;
у Манжосовому Яру у Київському районі. Питна вода з цього джерела не відповідає нормам за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки;
у парку "Юність" на Полтавському шляху, 198. Під час аналізу виявилося, що у воді з цього джерела є нітрати, також вода не відповідає нормам за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки.
"Звертаємо увагу на ризики виникнення кишкових інфекційних захворювань, пов’язаних із вживанням води з цих джерел, та нагадуємо про негативні наслідки для здоров’я малолітніх дітей внаслідок вживання води з понаднормативним вмістом нітратів", — сказано у повідомлення.
Питна вода: рекомендації інфекціоністів
В Обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадали, що воду, яку набирають з джерел у Харкові, необхідно кип'ятити, дати їй охолонути та зберігати у чистій закритій тарі.
Ніхто і ніколи не може гарантувати якість та безпечність води з будь-яких природних джерел
"За результатами багаторічних спостережень на території Харкова немає жодного джерела, де вода завжди була безпечна. Це пов’язано з багатьма об’єктивними причинами, серед яких головною є незахищеність водоносних горизонтів від поверхневих забруднень хімічного та біологічного походження", — пояснили у центрі.
Джерело: suspilne.media