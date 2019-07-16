З початку цього року на кір захворіло понад 56 000 людей — більше ніж протягом всього 2018 року

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 28-го тижня 2019 року на кір захворіли 345 людей — 180 дорослих і 165 дітей. Щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Із 28 червня до 11 липня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (44 хворих: 32 дорослих і 12 дітей), Хмельницькій (29: 14 дорослих і 15 дітей), Чернівецькій (24: 10 дорослих і 14 дітей), Київській (23: 16 дорослих і 7 дітей) та Закарпатській (23: 8 дорослих і 15 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 11 липня 2019 р.) на кір захворіли 56 105 людей — 26 358 дорослих і 29 727 дітей, а від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. людей, 39 з яких померли.

Міністерство охорони здоров'я України разом з Центром громадського здоров’я закликають регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору. Триває підготовка з координації таких заходів, проведені наради з представниками усіх областей.

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.

Наявність щеплень за Календарем — обов’язкова вимога для відвідування дошкільних навчальних закладів і шкіл. Законність цієї вимоги підтвердив Верховний Суд України у Постанові.

МОЗ України надає можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.

Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 11 липня в Україні було 701 358 доз. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Источник: moz.gov.ua

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