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З початку епідемії COVID-19 кількість ліжко-місць для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою збільшено у 3 рази

З початку епідемії COVID-19 кількість ліжко-місць для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою збільшено у 3 рази

З початку епідемії Міністерство охорони здоров’я збільшило кількість ліжко-місць, готових для прийому хворих на коронавірусну хворобу, з 12 000 до 40 000. Про це під час щоденного брифінгу заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«У квітні в Україні налічувалось близько 12 000 ліжок, теоретично готових до прийому хворих на COVID-19. Зараз ми довели цей показник майже до 40 000», - зазначив очільник МОЗ.

Водночас Максим Степанов наголосив, що максимальна кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус у стаціонарах може становити 52 000. Також Міністр зазначив, що медична система України, як і будь-яка інша, має певні ресурсні обмеження - як щодо ліжкового фонду, так і щодо кількості підготовлених медичних працівників.

«Як би ми не готували цю систему та не збільшували кількість ліжок, цьому нарощуванню є певна межа, обумовлена самою медичною системою - вона не гумова. Межа як по кількості ліжок, що ми можемо відвести під лікування цієї хвороби, так і щодо кількості медичних працівників», - пояснив Максим Степанов.

Крім того, Міністр охорони здоров’я зазначив, що два тижні тому регіони отримали розпорядження перепрофілювати по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожній з областей під лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Це дасть змогу надавати медичну допомогу спеціалізовано хворим на COVID-19, які мають інші захворювання.

Источник: moz.gov.ua

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