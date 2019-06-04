З початку року на кір захворіли більше 52 тисяч українців. Вакцинуйтеся, щоб захистити себе

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 22-го тижня 2019 року на кір захворіли 1 310 людей — 643 дорослих і 667 дітей. Щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Із 24 до 30 травня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській області (184 хворих: 120 дорослих і 64 дитини), м. Київ (128: 76 дорослих і 52 дитини), Київській (128: 74 дорослих і 54 дитини), Хмельницькій (93 хворих: 40 дорослих і 53 дитини), та Тернопільській областях (82: 25 дорослих і 57 дітей).

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 30 травня 2019 р.) на кір захворіли 52 034 людини — 24 534 дорослих і 27 500 дітей, а від ускладнень кору померли 17 людей. Загалом з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 100 тис. людей, 38 з яких померли.

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.

Наявність щеплень за Календарем - обов’язкова вимога для відвідування дитячих садочків і шкіл. Нещодавно це підтвердив Верховний Суд України. У Постанові Верховного Суду зазначається, що держава має забезпечити дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей. Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства, загальне благо на безпеку та охорону здоров’я має перевагу.

МОЗ України надає можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Тепер можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані.

Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 30 травня в Україні була 824 521 доза. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці. Зауважте, що зробити щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, наразі можна ЛИШЕ у комунальних (“державних”) закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. Направляти на щеплення можуть сімейні лікарі, терапевти й педіатри. На початку літа приватні медзаклади, лікарі-ФОП, які уклали договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), отримають вакцини за національним Календарем щеплень, закуплені за кошти держбюджету.

Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

МОЗ України спільно з місцевою владою продовжує спеціальні заходи, щоби зупинити спалах кору в країні. “Спецоперація” для підвищення рівня вакцинації і подолання спалаху вже відбулася у Львівській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Источник: moz.gov.ua

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