З початку року на кір захворіли майже 33 000 українців, 14 померли. Єдиний надійний захист — вакцинація

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України протягом 12-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 179 людей — 1 020 дорослих та 1 159 дітей. Щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Протягом тижня від ускладнень кору померло 4 людини. МОЗ України висловлює співчуття рідним.

Після декількох тижнів падіння рівень захворюваності на кір в Україні знову почав зростати. За оперативними даними найбільше нових випадків кору з 15 по 21 березня включно зареєстровано у Хмельницькій (207 хворих: 95 дорослих та 112 дітей), Львівській (186: 56 дорослих та 130 дітей), Київській (177: 99 дорослих та 78 дітей), Рівненській (157: 39 дорослих та 118 дітей), а також в місті Києві (203: 110 дорослих та 93 дитини).

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 12 березня 2019 р.) на кір захворіли 32 939 людини — 14 830 дорослих і 18 109 дітей. Від ускладнень кору померло 14 людей.

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря щеплень http://moz.gov.ua/article/immunization/kalendar-profilaktichnih-scheplen і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.

Вакцинуватися за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років (навіть ті, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані), а також дорослі з груп ризику — військові, учасники ООС, студенти, освітяни й медики.

Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 7 березня в Україні було 1 173 915 доз. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htj8M5nJ4LNK-5eICiSJVXAvRzra0U4DrGyauHRmkoA/edit?usp=sharing . Зауважте, що зробити щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, можна ЛИШЕ у комунальних http://moz.gov.ua/article/immunization/de-shukati-vakcini («державних») закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. Направляти на щеплення можуть сімейні лікарі, терапевти й педіатри.

Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»