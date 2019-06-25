З початку року на кір захворіли майже 55 тисяч українців. МОЗ України закликає регіони проводити “спецоперації” для подолання спалаху

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 25-го тижня 2019 року на кір захворіли 705 людей — 436 дорослих і 531 дитина. Щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Із 13 до 20 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській області (72 хворих: 45 дорослих і 27 дітей), м. Київ (64: 30 дорослих і 34 дитини), Львівській (62: 18 дорослих і 44 дитини), Чернівецькій (55: 18 дорослих і 37 дітей), Рівненській областях (46 хворих: 11 дорослих і 32 дитини).

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 20 червня 2019 р.) на кір захворіли 54 758 людини — 25 725 дорослих і 29 033 дитини, а від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 110 тис. людей, 39 з яких померли.

Міністерство охорони здоров'я України разом з Центром громадського здоров’я закликають регіони провести спецоперації з подолання спалаху кору. Вже почалася підготовка з координації таких заходів, проведені наради з представниками усіх областей. Вони отримали всі необхідні інструкції з планування та організації спецоперацій.

Успішність додаткових заходів з імунізації вже показав досвід Львівської, Вінницької та Хмельницької областей. Після спецоперацій у регіонах значно знизився рівень захворюваності на кір.

Зокрема, в червні завершилася спецоперація на Хмельниччині. Там у межах додаткових заходів з імунізації щеплення отримали 9 тисяч дітей та 11 тисяч дорослих. Загалом, за результатами спецоперації, понад 176 тисяч дітей в області вакциновані від кору. Тож нині захист від хвороби є у 96,5% дітей, які відвідують дитячі садки і школи Хмельниччини.

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.

Наявність щеплень за Календарем — обов’язкова вимога для відвідування дошкільних навчальних закладів і шкіл. Законність цієї вимоги підтвердив Верховний Суд України у Постанові.

МОЗ України надає можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовані. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.

Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 20 червня в Україні було 750 336 доз. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Источник: moz.gov.ua

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