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З січня зміниться харчування в шкільних їдальнях. Що потрапляє під заборону

З січня зміниться харчування в шкільних їдальнях. Що потрапляє під заборону

З 1 січня 2021 року набрала чинності нова редакція санітарного регламенту в школах. Уже найближчим часом у шкільних їдальнях істотно змінитися меню для учнів, в якому буде більше корисних для організму дитини продуктів. Про це на своїй сторінці в Facebook написала перша леді України Олена Зеленська, передають Українські Новини.
“2020 рік ми присвятили зміни законодавчих норм, які дозволять реформувати систему шкільного харчування”, — зазначила вона.

Зокрема, зміни стосуються таких норм:

  • затвердили оновлені санітарні правила;
  • затвердили нові гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужності, розташованих в загальноосвітніх установах;
  • розроблені методичні рекомендації з закупівель;
  • розроблено методологічний підхід до використання небезпечних факторів і системи контролю в критичних точках;
  • подано на розгляд КМУ нові норми і порядок організації харчування студентів.

Зеленська додала, що раніше не було гігієнічних вимог до харчоблоку, персоналу та способів транспортування продуктів, тепер вони з’явилися і є обов’язковими до виконання.

“У 2020 році вперше було виділено державну субвенцію для шкіл. Вона була використана для закупівлі обладнання і модернізації харчоблоків в 1908 закладах”, – додала вона.

Так, згідно з нормами санрегламенту, тепер в шкільних їдальнях не будуть продаватися сосиски, кава, енергетичні напої, рибні консерви й всілякі снеки, чіпси, обмежене вживання солі, цукру і хліба. Замість цього в шкільному меню збільшиться кількість м’ясних страв, молочної продукції та фруктів.

З січня зміниться харчування в шкільних їдальнях. Що потрапляє під заборону

З січня зміниться харчування в шкільних їдальнях. Що потрапляє під заборону

Нагадаємо, що Міносвіти рекомендує школам через оголошений карантин ввести канікули з 8 до 24 січня.

Своєю чергою, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що зимові канікули в школах триватимуть з 25 грудня по 11 січня, далі навчання продовжитися в дистанційному режимі.

Источник: newsyou.info/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: школа

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