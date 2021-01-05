З січня зміниться харчування в шкільних їдальнях. Що потрапляє під заборону

З 1 січня 2021 року набрала чинності нова редакція санітарного регламенту в школах. Уже найближчим часом у шкільних їдальнях істотно змінитися меню для учнів, в якому буде більше корисних для організму дитини продуктів. Про це на своїй сторінці в Facebook написала перша леді України Олена Зеленська, передають Українські Новини.

“2020 рік ми присвятили зміни законодавчих норм, які дозволять реформувати систему шкільного харчування”, — зазначила вона.

Зокрема, зміни стосуються таких норм:

затвердили оновлені санітарні правила;

затвердили нові гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужності, розташованих в загальноосвітніх установах;

розроблені методичні рекомендації з закупівель;

розроблено методологічний підхід до використання небезпечних факторів і системи контролю в критичних точках;

подано на розгляд КМУ нові норми і порядок організації харчування студентів.

Зеленська додала, що раніше не було гігієнічних вимог до харчоблоку, персоналу та способів транспортування продуктів, тепер вони з’явилися і є обов’язковими до виконання.

“У 2020 році вперше було виділено державну субвенцію для шкіл. Вона була використана для закупівлі обладнання і модернізації харчоблоків в 1908 закладах”, – додала вона.

Так, згідно з нормами санрегламенту, тепер в шкільних їдальнях не будуть продаватися сосиски, кава, енергетичні напої, рибні консерви й всілякі снеки, чіпси, обмежене вживання солі, цукру і хліба. Замість цього в шкільному меню збільшиться кількість м’ясних страв, молочної продукції та фруктів.

Нагадаємо, що Міносвіти рекомендує школам через оголошений карантин ввести канікули з 8 до 24 січня.

Своєю чергою, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що зимові канікули в школах триватимуть з 25 грудня по 11 січня, далі навчання продовжитися в дистанційному режимі.

Источник: newsyou.info/

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