За 6 місяців 2023 року виявлено 20 випадків захворювання дітей на кір

За даними лікарів, в Україні наразі існує ризик виникнення спалаху кору. За 6 місяців 2023 року виявлено 20 випадків захворювання. На Харківщини навесні було зафіксовано 2 випадки захворювання дорослих.

Спалахи кору в Україні мають циклічний характер і повторюються кожні 4-5 років, повідомляють в ХОВА.

Директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов повідомив, що показники рутинної вакцинації проти кору на Харківщині виконано на 50% від річного плану.

Саме тому під час «наздоганяючої» кампанії усі, хто пропустив планову імунізацію, можуть щепитися позапланово. Наразі, за даними сімейних лікарів, таких людей в області нараховуються 6 тисяч, із них 17% уже вакцинувалися. Вакцинація від кору проводиться двічі: в 1 рік та 6 років життя дитини.

«Є ускладнення, які не відразу проявляються. Дитина може перехворіти на кір, а потім через 5 і більше років виникає ускладнення, таке як, наприклад, підгострий склерозуючий паненцефаліт, який є майже невиліковним захворюванням», – повідомив фахівець.

Діти, які не отримають до нового навчального року необхідні щеплення, не зможуть взяти участь в офлайн-навчанні в організованих колективах.

Агентство Телевидения Новости