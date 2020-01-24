За які послуги пацієнтам не доведеться платити у 2020 році

В Україні стартує другий етап медреформи. Цього разу зміни торкнуться всіх поліклінік і лікарень, де з 1 квітня запрацює програма медичних гарантій. Чи готові до нововведень у районах Харківської області та за які послуги для пацієнтів сплачуватиме держава – читайте в матеріалі «СК».

Не за порожні ліжка, а за конкретні послуги

Із 1 квітня фінансування закладів вторинної спеціалізованої, третинної високоспеціалізованої медичної допомоги відбуватиметься по-новому. Замість медичної субвенції, яку до цього медзаклади отримували з державного бюджету, тепер запрацює нова система контрактування з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Тобто фіксованого річного обсягу коштів, який раніше отримувала кожна лікарня незалежно від кількості та якості наданих послуг, тепер не буде. Нова система передбачає, що НСЗУ закуповуватиме конкретні медичні послуги в закладу.

За словами директорки Департаменту комунікацій НСЗУ Тетяни Бойко, така трансформація системи відбувається в інтересах пацієнта й покликана продовжити медичні зміни, які стартували у 2018 році з первинної ланки.

– Поки що реформа медицини торкнулася первинної ланки й за новою системою сьогодні працюють педіатри, терапевти і сімейні лікарі. Із 2020 року – наступний етап трансформації, який втілено у Програмі медичних гарантій, що конкретизує види медичної допомоги, які може отримати населення за рахунок держави, – розповіла Тетяна Бойко.

За її словами, суть трансформації полягає в тому, щоб пацієнт з його потребами та інтересами опинився в центрі охорони здоров’я, а гроші, які до цього сплачувалися навіть за порожні ліжка лікарні, йшли за конкретно надані послуги.

Більше коштів за пріоритети

Загалом на структурну реформу фінансування галузі в Держбюджеті-2020 закладено 72 мільярди гривень. Тобто, як і раніше, медичний бюджет на цей рік складає близько 3 % від ВВП. Проте не всі заклади, які почнуть працювати за новими умовами фінансування, виграють від цього.

– Практика фінансування порожніх ліжок, на жаль, усе ще існує. І реформа на «первинці» показала, що заклади можуть забезпечити розвиток, якісні медичні послуги, а також гідні заробітні плати працівникам. Тепер подібні правила запрацюють на рівні спеціалізованої допомоги. І від того, наскільки спроможний медзаклад та скільки послуг зможе надати, залежатиме його фінансування. Приміром, на Харківщині найбільш спроможними є лікарні в Балаклійському, Харківському та Дергачівському районах, – розповів в. о. директора Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук.

Загалом у НСЗУ запропонували лікарням 27 пакетів медичних послуг, які включають первинну, вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, медичні послуги, які надаються у стаціонарних умовах, паліативну медичну допомогу та медичну реабілітацію.

Також на 2020 рік у Службі визначили пріоритетні послуги, за які медичні заклади отримуватимуть підвищений тариф.

– Окремі тарифи передбачено для пріоритетних послуг. Це медичні послуги, пов’язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомога при пологах та неонатальна допомога, інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень. Саме за ці послуги НСЗУ сплачуватиме медичним закладам підвищений тариф, – розповіла Тетяна Бойко.

За інформацією НСЗУ, при формуванні переліку пріоритетних послуг було враховано загальну ситуацію у країні. Приміром, Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань. Тому інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень опинилися у пріоритетному списку послуг, які будуть безоплатними для українців і за які медзаклади отримуватимуть підвищений тариф. Цей пакет включає мамографію, гістероскопію, езофагогастродуоденоскопію, колоноскопію, цистоскопію та бронхоскопію.

«Підставою для проведення безоплатних інструментальних досліджень є і вік пацієнта. Мамографія призначається жінці від 40 років і старше, гістероскопія – від 50 років і старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія – для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія – від 40 років і старше», – повідомили в НСЗУ.

Також передбачається, що ендоскопія буде кількох видів, зокрема діагностична, із забором аналізу біопсії та з лікувальною маніпуляцією. Гістологічні обстеження теж входять у вартість, тобто будуть безоплатними для пацієнта.

Безкоштовні пологи

У пакет гарантованих і пріоритетних медичних послуг увійдуть також пологи. Як уже анонсувала Національна служба здоров’я України, з 1 квітня за кожну жінку вона сплачуватиме пологовим будинкам понад 8 тисяч гривень. У цю суму входять фізіологічні пологи, кесарів розтин, ліки, консультації, палата, медична допомога у критичних станах.

Натомість лікарня, яка претендуватиме на контрактування з НСЗУ саме за цим пакетом послуг, має виконати певні вимоги щодо фахівців та наявного обладнання. Зокрема, у закладі має працювати щонайменше три акушери-гінекологи, три анестезіологи, педіатри-неонатологи, не менше чотирьох акушерок і стільки ж медичних сестер.

Саме пологове відділення повинне мати операційний блок, відділення інтенсивної терапії для новонароджених, палати, індивідуальні пологові зали. Вимоги є і до обладнання, зокрема у лікарні має бути дефібрилятор, УЗД апарат, апарат штучної вентиляції легень з опцією для новонароджених, кардіотокограф та інше.

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Заплатить держава

Окрім діагностики новоутворень та пологів, до пакетів медпослуг, за які сплачуватиме держава, відносяться екстрена медицина, вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога.

Це лабораторні, функціональні та інструментальні обстеження, малі хірургічні втручання, планова стоматологічна допомога дітям до 16 років, ургентна стоматологічна допомогу дорослим та дітям, медична реабілітація (крім тієї, що визначена іншими окремими пакетами послуг).

Сплачуватиме держава за пацієнта й за послуги хірургічної допомоги, що передбачають проведення операцій дорослим та дітям на стаціонарному етапі за лікарськими спеціальностями: гінекологія, дитяча гінекологія, комбустіологія, нейрохірургія, дитяча нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, дитяча онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, проктологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, трансплантологія, урологія, дитяча урологія, хірургія, дитяча хірургія, хірургія серця та магістральних судин, щелепно-лицьова хірургія.

Безкоштовним для пацієнта буде надання допомоги дорослим та дітям з нехірургічними (соматичними) захворюваннями в стаціонарних умовах за напрямами: акушерство і гінекологія, алергологія, дитяча алергологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, гематологія, дитяча гематологія, гінекологія, дитяча дерматовенерологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, імунологія, дитяча імунологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, дитяча кардіоревматологія, наркологія, неврологія, дитяча неврологія, нефрологія, дитяча нефрологія, педіатрія, пульмонологія, дитяча пульмонологія, ревматологія, терапія, токсикологія.

Серед послуг, які входять до пакетів, – спеціалізована медична допомога при гострому мозковому інсульті та гострому інфаркті міокарда.

Окремими пакетами медичної допомоги передбачено діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей; діагностику та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей; психіатричну допомогу дорослим та дітям; діагностику та лікування дорослих та дітей з туберкульозом; діагностику, лікування та супровід осіб з вірусом імунодефіциту людини; лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії. Серед безкоштовних для пацієнта послуг – паліативна медична допомога та реабілітація.

Третій показник за готовністю

Загалом в Україні, станом на 17 січня, до контракту з НСЗУ готові 91 % закладів вторинної та третинної ланки. За словами директорки Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторії Мілютіної, Харківщина – у трійці лідерів з підготовки до впровадження Програми. Тут готові 78,42 % спеціалізованих медичних закладів. Аби перейти на новий механізм співпраці, лікарні мають виконати декілька умов. Перша – пройти процес автономізації та перетворитися на комунальні некомерційні підприємства, мати чинну ліцензію, комп’ютерне забезпечення та під’єднатися до медичної інформаційної системи.

За інформацією Вікторії Мілютіної, сьогодні в Харківській області автономізацію пройшли всі районні та міські лікарні. Загалом на комунальні некомерційні підприємства вже перетворено 98,51 %. З них комп’ютеризовано – близько 37 %, зареєстровано в електронній системі здоров’я – 95,52 %, підключено до медичної інформаційної системи – майже 97 % спеціалізованих медзакладів. Кваліфікований цифровий підпис мають понад 82 % медпрацівників, які будуть залучені до виконання договору з НСЗУ.

– У процесі автономізації в області перебувають три обласні заклади, і ми сподіваємося, що вони встигнуть його завершити. Будемо контролювати цей процес. Тим більше, що серед них – обласна дитяча клінічна лікарня № 1, – розповіла Вікторія Мілютіна.

За словами директорки Департаменту комунікацій НСЗУ Тетяни Бойко, усі спеціалізовані медзаклади області мають бути готові до контрактування з НСЗУ до 31 січня. Це умова, за якою ці заклади з квітня отримають державні кошти, адже спеціалізованої медичної субвенції з другого кварталу 2020 року в Україні не буде. Тому якщо заклади не встигнуть переформатуватися, їх фінансування з держбюджету припинять.

– Власниками закладів є місцева влада, тому процес перетворення цих закладів великою мірою залежить саме від неї. Якщо місцева влада не допоможе закладу й не виконає необхідні кроки для того, щоб він перетворився та зміг укласти контракт з НСЗУ, то фінансувати цей заклад також буде місцева влада, – додала Тетяна Бойко.

За інформацією НСЗУ, якщо пологовий будинок братиме доплату за послуги, які включено до пакета, то він втратить контракт та держфінансування. Проте передбачається, що медзаклади зможуть офіційно надавати додаткові послуги, наприклад, пропонувати новоспеченим батькам палати підвищеного комфорту. Додаткові послуги пацієнт оплачуватиме на офіційний рахунок лікарні.

Що повинен зробити пацієнт

За словами Тетяни Бойко, аби пацієнти з 1 квітня могли отримувати медичні послуги за рахунок держави, їм необхідно зробити декілька кроків. По-перше, укласти декларацію зі своїм сімейним лікарем.

– Коли пацієнт обирає свого сімейного лікаря, він є в системі, і, відповідно, лікар отримує за нього кошти, – розповіла фахівець.

На Харківщині, за інформацією Департаменту охорони здоров’я ХОДА, найвищий відсоток підписаних декларацій на сьогодні фіксують у Дергачівському, Харківському, Чугуївському, а також Нововодолазькому районах. Там частка населення, яке обрало своїх лікарів, сягає 88–89 %.

Другою умовою є електронне направлення, яке людині має видати сімейний лікар.

– Якщо людина потребує консультації чи планової операції, сімейний лікар чи профільний фахівець надає електронне направлення – з ним людина вільно обирає клініку та лікаря, який надасть допомогу, – пояснила Тетяна Бойко.

За її словами, єдиною послугою, яка не потребує укладення декларації з лікарем, є екстрена медична допомога.

Источник: slk.kh.ua

Інфографіка: НСЗУ

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