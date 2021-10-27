За місяць посиленого карантину поліція виписала понад 40 тисяч штрафів за відсутність маски

За інформацією Національної поліції Україні, з 23 вересня по 25 жовтня було складено 4888 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 40 581 постанову через перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.

Адміністративні протоколи складали у більшості відносно юридичних осіб. Йдеться про ч. 1 ст. 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушення відповідної статті тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян це від 17 000 до 34 000 гривень, для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень.

Ігнорування норми щодо наявності захисної маски тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 грн до 255 гривень.

Нагадаємо, з 23 вересня на території України встановили жовтий рівень епіднебезпеки. Станом на 26 жовтня вже вісім областей перебувають на червному рівні епіднебезпеки.

Як носити маски

Незалежно від того, пройшла людина повний курс щеплення проти COVID-19 чи перехворіла, захисні маски зобов’язані носити всі без виключення.

Оскільки використання медичних масок залишається основним способом уникнути інфікування коронавірусною хворобою та унеможливити передачу вірусу.

Медичні працівники, ті, хто має симптоми респіраторного захворювання або позитивний результат на COVID-19, особи з груп ризику тяжкого перебігу захворювання повинні носити медичну маску, з метою убезпечити не лише оточуючих, але й себе.

Чому всім потрібно носити маски?

● По-перше, маски захищають здорових людей від інфікованих. Йдеться як про хворих на COVID-19 із вираженими симптомами, так і тих, хто безсимптомно переносить хворобу. Тому використання маски – це турбота не лише про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати коронавірусною хворобою.

● По-друге, наразі в Україні не йдеться про колективний захист під коронавірусної хвороби, а тому ризик інфікуватись все ж таки залишається.

● По-третє, вакцинація у поєднанні із використанням медичної маски дозволяє максимізувати захист від нових, більш небезпечних, штамів коронавірусної хвороби, зокрема “Дельта-штаму”. Такі поради надають Центри з контролю та профілактики захворювань в США.

Як правильно використовувати медичні маски?

● Медичну маску потрібно одягати чистими руками, бажано перед цим їх помити з милом або очистити розчином для рук на спиртовій основі.

● Не можна використовувати маски, які одягали повторно та ті захисні та медичні маски, які мають пошкодження. Також не можна носити чужі маски. Маски – це індивідуальний засіб захисту.

● Правильно одягнена маска має закривати ніс та рот таким чином, щоб між обличчям та маскою не було щілин. Вона також повинна давати змогу людині вільно дихати.

● Знімати медичну маску варто не торкаючись її передньої частини.

● Змінювати медичні маски варто через кожні 2 години та тоді, коли вони стали вологими або ж забруднились.

● Викидати використані маски бажано у закриті контейнери.

Використання масок – правило, якого мають неухильно дотримуватись всі, хто перебуває у громадських місцях, великих скупченнях людей, транспорті, хворіє або перебуває разом із хворими.

Источник: moz.gov.ua

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