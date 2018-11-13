За неделю на Харьковщине грипп и ОРВИ "скосили" около 5000 человек

С 5 по 11 ноября в Харьковской области гриппом и острыми респираторными инфекциями заболели 4988 человек.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Из общего количества заболевших 3236 - дети в возрасте до 17 лет.

В Харькове заболели 2797 человек, из них 1875 человек - дети.

По данным специалистов-эпидемиологов, эпидемический порог заболеваемости в регионе не превышен.

За последнюю неделю с данными заболеваниями были госпитализированы 137 человек, из них 93 - дети до 17 лет.

Агентство Телевидения Новости