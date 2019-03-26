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За неделю в Украине от кори умерли 4 человека – ЦОЗ

За неделю в Украине от кори умерли 4 человека – ЦОЗ

За период с 15 по 21 марта в Украине от осложнений кори умерли четыре человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

По данным ЦОЗ, всего с начала года от кори в Украине скончались 14 человек.

После нескольких недель падения уровня заболеваемости корью в Украине снова начал расти, отметили в Минздраве.

С 15 по 21 марта 2019 года корью заболели 2179 человек, из них 1159 - дети.

Как сообщалось, всего с 28 декабря 2018 до 12 марта 2019 года корью в Украине заболело 32,939 тыс. чел.

По оперативным данным, самые высокие показатели заболеваемости в Хмельницкой области – там заболели 207 человек, а также во Львовской (186 человек), Киевской (177 человек), Ровенской областях (157 человек) и в Киеве (203 человека).

Согласно данным ЦОЗ, по состоянию на 7 марта 2019 года в Украине было около 1,174 млн. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори, отметили в Минздраве. 

Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и в случае пропуска плановой вакцинации как можно быстрее наверстать прививки.

 

Агентство Телевидения Новости

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