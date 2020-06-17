Здоровье
Перейти к списку новостей
17.06.2020 17:24
Просмотров: 245

За последние сутки коронавирус подтвержден у 47 харьковчан

За последние сутки коронавирус подтвержден у 47 харьковчан

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания COVID-19. 47 из заболевших - харьковчане. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

По его данным, госпитализированы с COVID-19 271 человек (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 545 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 196 человек, 52 - на самоизоляции.

За весь период регистрации в области зафиксировано 2672 случая подозрения на COVID-19 (+73 за последние сутки), из них:

1652 случаи подтверждено;

772 подозрения опровергнут;

774 человека выздоровели;

62 человека умерли.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Часть медиков областного диспансера радиозащиты отказались лечить больных COVID-19
17.06.2020 17:48    287
Коронавирус сдвинул привычное расписание в украинском автоспорте
17.06.2020 17:20    164
Ученые утверждают, что пекинский коронавирус опаснее уханьского
17.06.2020 15:12    336
Медики назвали основные симптомы коронавируса у детей
17.06.2020 12:11    449
Очередной антирекорд: за сутки COVID-19 заболели 758 украинцев
17.06.2020 10:07    185
Премьер Британии заявил о "наибольшем прорыве" в лечении коронавируса
17.06.2020 00:27    208
В США испытали вакцину от COVID-19: первые выводы
15.06.2020 06:26    259
СМИ заявили о вспышке COVID-19 в Офисе Зеленского: у президента отреагировали
15.06.2020 04:45    252
Вспышка заболеваемости на COVID-19: Зеленский поручил проверять соблюдение карантина в общественных местах
13.06.2020 17:00    366
В Харькове обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя
13.06.2020 16:35    295
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 