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За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 были привиты 910 украинцев

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 были привиты 910 украинцев

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 910 человек, а всего с начала вакцинальной кампании - 17 947 человек. Об этом сообщается на портале Минздрава "Вакцинация от COVID-19".

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 были привиты 910 человек... Всего с начала кампании по вакцинации привиты 17947 человек, все они получили 1 дозу вакцины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 7 марта сделано на 379 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 29 мобильных бригад по иммунизации.

В Минздраве добавили, что больше всего прививок за сутки проведено в Донецкой области - 240.

Агентство Телевидения Новости

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