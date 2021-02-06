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За сутки 110 харьковчан заболели коронавирусом
За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 225 человек. Из них 128 - жители Харьковского района (110 - города Харькова). Об этом сообщили в ХОГА.
Кроме того, 48 больных - жители Изюмского, 22 - Лозовского, 13 - Богодуховского, 12 - Чугуевского, 2 - Купянского районов.
Всего по области зарегистрировано 79080 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 71790 больных выздоровели, 1418 – умерли.
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