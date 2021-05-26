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За сутки 328 жителей Харьковщины заболели коронавирусом

За сутки 328 жителей Харьковщины заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 328 человек. Как сообщили в ХОГА, из них 235 – жители Харьковского района (210 – жители города Харькова).

Кроме того, 31 заболевший – из Чугуевского, 20 – Изюмского, 14 – Купянского, 13 – Красноградского, 11 – Лозовского, 4 – Богодуховского районов.

Всего по области зарегистрировано 146 011 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них выздоровели 130 737 больных, 3203 – умерли.

Агентство Телевидения Новости

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