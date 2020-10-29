За сутки 332 харьковчанина заболели COVID-19

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 575 жителей области, 332 из них - харьковчане. Об этом сообщили в ХОГА.

Также COVID-19 обнаружили в 34 жителей Харьковского района, 33 - Золочевского, 31 - Чугуевского, 26 - Дергачевского, по 16 - Богодуховского, Волчанского и Змиевского, 15 - Зачепиловского, 13 - Великобурлукского, 11 - Кегичевского, 8 - Шевченковского, 7 - Валковского, 6 - Барвенковского, 4 Первомайского, 3 - Лозовского, по 2 - Боровского районов и Люботин.

Всего по области зарегистрировано 35019 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 6794 больных выздоровели, 523- умерли.

Агентство Телевидения Новости