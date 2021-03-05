За сутки более 500 новых случаев. На Харьковщине наблюдают увеличение количества больных COVID-19

На Харьковщине наблюдается стремительный рост количества больных коронавирусом. Так, за минувшие сутки положительный ПЦР-тест получило 566 пациентов. И это восьмое место по стране. Заняты сейчас чуть более 30 процентов коек, отведенных для больных COVID. Сегодня, по словам и.о. директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадия Бондарчука в областной инфекционке находится 178 больных. Кроме того, несколько чаще коронавирусом стали болеть дети, хотя тяжелых случаев протекания среди малышей пока нет, отмечает Бондарчук.

Геннадий Бондарчук, зам. Директора Департамента здравоохранения ХОГА

Ми поступово спостерігаємо збільшення кількості хворих, це тенденція по всій Україні, можливо, це друга волна перебігу хвороби. В відділеннях інтенсивної терапії перебуває 129 чоловік, з них 99 на ШВЛ, всього на лікуванні перебуває 1531 особ

Активная вакцинация от коронавируса в Харьковской области должна начаться после 8 Марта, говорят в Департаменте. Ведь в праздничные дни этот процесс, скорее всего все, приостановится. Сейчас работает 5 мобильных бригад, город должен получить шесть с половиной доз вакцины, районы области пока в процессе получения.

Всего за девять дней вакцинации на Харьковщине инъекцию от коронавируса получили 390

Геннадий Бондарчук, зам. Директора Департамента здравоохранения ХОГА

Йде вакцинація в Балаклійському районі, в Вовчанському і Первомайському. Сьогодні-вчора райони отримують вакцину і з вівторка починають активну вакцинацію. Із 9-го числа ми починаємо більш активне вакцинування на території Харківської області. Кожен медичний працівник обирає, якою вакциною він буде щеплюватись, чи буде щеплюватись взагалі, значна кількість медпрацівників перехворіла на ковід і вони, звичайно, в першу хвилю не вакцинуються

По словам Бондарчука, всего в регионе насчитывается чуть более 44 000 медиков. В первую волну вакцинации планируют привить примерно 15 000 работников - это те, кто оказывают помощь больным с ковидом, проводят прививки и врачи «скорой».

Агентство Телевидения Новости