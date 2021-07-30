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За сутки COVID-19 подтвержден у 72 жителей Харьковщины

За сутки COVID-19 подтвержден у 72 жителей Харьковщины

За минувшие сутки COVID-19 в области подтвержден у 72 человек. Как сообщили в ХОГА, 61 из них - житель Харьковского района (54 - города Харькова).

Кроме того, по 4 заболевших - из Изюмского и Лозовского, по 1 - из Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов.

За сутки выписаны 18 больных, умерли 2.

Всего по области зарегистрировано 149386 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 145046 больных выздоровели, 3603 - умерли.

Агентство Телевидения Новости

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