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За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 188 жителей Харьковщины

За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 188 жителей Харьковщины

За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 188 человек. Как сообщили в ХОГА, из них 140 - жители Харьковского района (129- жители города Харькова).

20 заболевших - жители Лозовского, 14 - Изюмского, 8 - Купянского, 5 - Чугуевского и 1 - Красноградского районов.

Всего по области зарегистрирован 79591 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19. Из этого числа заболевших 72862 человека выздоровели, 1455 - умерли.

Агентство Телевидения Новости

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