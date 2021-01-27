За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 238 человек

За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 238 человек. Из них 181 - житель Харьковского района, а 168 - жители города Харькова. Об этом сообщили в ХОГА.

Кроме того, 34 заболевших - жители Изюмского, 10 - Купянского, 7 - Чугуевского, 4 - Красноградского, 2 - Лозовского, 1 - Богодуховского районов.

Всего по области зарегистрировано 76909 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 67048 больных выздоровели, 1340 - умерли.

Агентство Телевидения Новости