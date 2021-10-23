За сутки в Харькове сделано почти 8,5 тыс. COVID-прививок

За прошедшие сутки в Харькове сделано 8 424 прививки от COVID-19.

Как сообщили в горсовете, об этом сегодня, 23 октября, рассказала заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, количество вакцинированных и желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции в Харькове растет, поэтому в городе работают над расширением сети пунктов вакцинации. В частности, в ближайшее время планируют открыть такие пункты на восьми рынках Харькова.

Также заместитель городского головы сообщила, что в стационарных отделениях медучреждений города лечатся 1 169 больных, 80% пациентов находятся на кислородной поддержке, 8,6% - в отделении интенсивной терапии, 5,2 % - на аппаратах искусственного дыхания. Среди больных - 75 вакцинированных пациентов, но в большинстве эти больные получили только первую дозу вакцины.

Кроме того, Светлана Горбунова-Рубан обратила внимание на важность соблюдения противоэпидемических мероприятий.

«Вы помните, как городская власть боролась за то, чтобы не закрывали метрополитен. Мы понимали, насколько тяжелым испытанием это будет для харьковчан, понимали последствия. Поэтому и сейчас у нас работает весь городской транспорт. Мы хотим, чтобы город работал комфортно, но для этого нужно выполнять противоэпидемические мероприятия: надевать маски и не ездить в переполненном транспорте», - подчеркнула вице-мэр.

Агентство Телевидения Новости