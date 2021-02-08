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За сутки в Украине выявили 2141 новый случай коронавируса

За сутки в Украине выявили 2141 новый случай коронавируса

Вчера в Украине выявили 2141 новый случай коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным, вчера госпитализировали более тысячи человек, 47 человек умерли. Сделали 13 662 тестирование на COVID (в частности методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3261).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили 1 246 990 случаев коронавируса. За все время выздоровели 1 075 743 человека, а умерли 23 644 пациентов.

Агентство Телевидения Новости

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