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За сутки в Украине выявили 651 новый случай коронавируса

За сутки в Украине выявили 651 новый случай коронавируса

По состоянию на утро понедельника, 20 июля, в Украине диагностировали 59 493 случая заболевания коронавирусом, из них за сутки - 651. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

При этом отмечается, что болезнь преодолели 31 439 человек (560 за сутки), умерли от осложнений - 1 498 (13 за сутки).

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано: во Львовской области (8 115 случаев), Черновицкой (5 332 случая), Ивано-Франковской (3 536 за сутки), Ровенской (5 144 случая) и Киевской (3 308 случаев) областях. В Киеве - 6 961 случай заражения коронавирусом.

 

Агентство Телевидения Новости

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