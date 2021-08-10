За сутки у 60 жителей Харьковщины подтвердили диагноз COVID-19

За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 60 человек. Как сообщили в ХОГА, 54 из них - жители Харьковского района (46 - города Харькова).

По 2 заболевших - из Чугуевского и Красноградского, по 1 - Изюмского и Лозовского районов.

За сутки выздоровели 27 больных, умер 1.

Всего по области зарегистрировано 149990 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 145294 больных выздоровели, 3618 - умерли.

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