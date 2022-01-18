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За вакцинацию дети также получат 1000 гривен: на что можно будет потратить

За вакцинацию дети также получат 1000 гривен: на что можно будет потратить

Государственной программой «єПідтримка» скоро смогут воспользоваться подростки с 14 лет. Тратить «1000 гривен за вакцинацию» позволят, в частности, на внешкольное образование – посещение курсов, кружков и, возможно, репетиторов. Позже программу хотят расширить и на детей с 12 лет, сообщает OBOZREVATEL. Пока что выплаты получают только украинцы старше 18 лет.

План по выдаче «ковидной тысячи» детям с 14 лет уже разработали в Министерстве образования, сообщила пресс-служба Офиса президента. «В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование», – говорится в сообщении.

Сейчас для получения средств совершеннолетние граждане должны открыть специальную карточку в банке. Как будет решаться этот вопрос с подростками, пока что не уточняется.

Агентство Телевидения Новости

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