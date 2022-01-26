Заболеваемость COVID-19 на Харьковщине возросла, в Минздраве рекомендуют перевести школы и ВУЗы на дистанционное обучение

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1506 человек, поправились 333, умерли – 8. Медики говорят, количество больных растет в геометрической прогрессии.

Анна Сухорукова, зав. от. особо опасных инфекций ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины»

За останній тиждень захворюваність зросла на 70%. Й, як ми бачили у попередню хвилю, як двигатель захворюваності — у нас є молодь до 30-ти років.

Специалисты говорят, хотя ВОЗ говорит о том, что штамм Омикрон не настолько страшен, как «Дельта», — без тяжелых последствий не пройдет. Ведь коллективного иммунитета еще недостаточно для того, чтобы остановить заболеваемость.

Татьяна Чумаченко, заведующая кафедрой эпидемиологии ХНМУ

На сегодняшний день только 60% земного шара получило хотя бы одну дозу прививки, а этого совершенно недостаточно для того, чтобы остановить распространение вируса. Быстрое формирование популяционного иммунитета может привести к тому, что мы справимся. На сегодня мы отстаем. У нас сейчас больше всего и погибает людей, кто не привит. Мы видим, что у нас сейчас дети начинают вовлекаться в эпидемический процесс. Детей с 12 лет мы можем прививать, но до 12-ти — нет.

В настоящее время болеют и те, кто имеет прививки, подтверждают медики. Но они большей частью переносят болезнь легче.

Более того, сейчас в Украине и в Харькове, в частности, начинается волна массового получения бустерной зоны — третьей прививки, которую делают через полгода после первых двух. Тем, кто вакцинировался «Коронаваком», новую прививку будут делать уже «Пфайзером». Так надежнее и безопасно, уверяют медики.

Татьяна Чумаченко, заведующая кафедрой эпидемиологии ХНМУ

Если проводится ревакцинация «Пфайзер» или «Модерной», то иммунный ответ будет выше чем «Коронаваком». То есть человек будет защищен, не заболеет или заболеет легко.

В Харькове бустерную зону получили уже почти 14 тысяч человек. Хотя бы одной дозой привиты более половины жителей региона.





Агентство Телевидения Новости