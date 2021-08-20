Заболеваемость COVID-19 выросла на 25%. Будут ли ограничения на праздники?

86 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Харьковской области за минувшие сутки. Динамика заболеваемости постепенно меняется, отмечают в областной администрации. Количество людей, обращающихся к медикам с симптомами коронавируса растет, но празднование 23 и 24 августа в городе и области отменять не будут, хотя людей просят помнить о правилах безопасности.

Михаил Черняк, зам. главы ХОГА:

За останній тиждень у нас є зростання показників фактично на 25%, це свідчить про те, що ми продовжуємо нарощувати інтенсивність щодо захворюваності. Виходячи з того, що ми знаходимось напередодні великих державних свят, проведення масових заходів,і великого скупчення людей, є необхідність дотримуватися якомога більше жорсткіше вимог карантинних.

По состоянию на 20 августа на Харьковщине привито от СOVID одной дозой вакцины 320 тысяч человек, второй укол получили 173 тысячи жителей области. Желающих сделать инъекцию, чтобы защитить себя от вируса, становится все больше, отмечают чиновники. В том числе, активно прививаются врачи и педагоги. Центры массовой вакцинации будут работать в области и городе во время выходных.

Михаил Черняк, зам. главы ХОГА:

Якщо є питання по деяких вакцинах, наприклад, така як Moderna, то сьогодні вона є в області, але вона вже використовується на другу дозу. Відповідно до тої кількості, які були надані Харківській області. На першу дозу саме ця вакцина вже використана повністю, що стосується інших доз, наприклад, Comirnaty/Pfizer, на який є попит серед населення, є можливість так само отримати першу дозу, і на ті ж самі святкові і вихідні дні центри масової вакцинації будуть працювати.

Заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк говорит, что идет подготовка медучреждений региона к осенней волне пандемии вируса штамма "Дельта". Коек в больницах первой волны, которые обеспечены поточным кислородом - более полутора тысяч.

Агентство Телевидения Новости