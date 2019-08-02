Заборону на купання знято в райцентрі на Харківщині

Минулого тижня у водосховищі Борівського району знайшли холерний вібріон.

Фахівці Ізюмської міськміжрайонної філії Харківського обласного лабораторного центру під час планового обстеження Краснооскільського водосховища взяли проби води, які показали наявність у ньому холерного вібріона Q1.

Як розповів перший заступник голови Борівської райдержадміністрації Сергій Федченко, відразу було виконано всі пункти згідно з інструкцією щодо організації та проведення протихолерних заходів, клініки та лабораторної діагностики холери.

– 22 липня ми дізналися, що в одному місці в нашому водосховищі є підозра на холеру – там, де в нас центральний пляж у Боровій. Нам сказали, що поки будуть проходити аналізи в Києві, треба обмежити купання людей. Ми разом із селищною радою туди виїжджали, провели роз’яснювальні роботи, роздали ознайомчі листівки про холеру людям, стрічками відгородили пляж і поставили таблички «Купання заборонено», – розповів перший заступник голови Борівської райдержадміністрації.

Поки робили аналізи, ця тема активно обговорювалася в селищі. Як каже Сергій Федченко, серйозної паніки серед населення не було, але люди одне одному говорили, що не можна купатися, і вже думали, як лікуватися в разі чого. Хоча ніхто не захворів і в лікарню з цим захворюванням не звертався.

І от позавчора, 30 липня, стали відомі результати: лабораторний аналіз показав наявність в ізольованій воді культури холерного вібріона, але після проведення досліджень він виявився авірулентним, тобто таким, що втратив свою вірулентність – здатність викликати захворювання.

Як сказав Сергій Федченко, доступ до пляжу відкритий відсьогодні, 1 серпня.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»