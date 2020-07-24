Зачем по утрам стоит рассматривать себя в зеркало: мнение доктора и психологов

Человеку необходимо начать собственное утро, разглядывая отражение в зеркале, потому как такая мера поможет предупредить различные недомогания. Такое заявление сделал врач Александр Мясников. Психологи тоже советуют смотреть на себя в зеркало, но с ругими целями.

По словам Александра Мясникова, каждый новый день он начинает с разглядывания самого себя. Такой ритуал известный специалист в сфере медицины назвал «утренней истиной».Именно благодаря этому способу его коллега раньше осознал, что во время пребывания во сне он перенес инсульт. Каждое утро доктор рекомендует приближаться к домашнему зеркалу и рассматривать симметрию лица, особенно обращая внимание на носогубные складки. Мясников отметил, если веки спущены, то это может свидетельствовать о проблемах с черепом. В связи с таким положением дел лучше всего для человека обратиться за получением помощи в больницу. В обратном случае веко рискует навсегда остаться в подобном положении.

Призвал население доктор изучать цвет языка и лица. Если они имеют желтоватый оттенок, то это говорит о начальных признаках желтухи и имеющихся проблемах с печенью. Отеки тоже способны о многом рассказать. Александр Мясников посоветовал людям употреблять в пищу как можно меньше соли и жидкости, а также углеводов.

У психологов свой взгляд на подобный ритуал:

Улыбайся зеркалу – в нем можно увидеть себя настоящего

Рассматриваем ли мы окружающих так же пристально, как делаем это по отношению к себе в зеркале? Обращаем ли мы внимание на их изъяны или же, наоборот, восхищаемся манерами, огоньком в глазах, искренностью улыбки? Как по мне, так лучше уж улыбнуться себе в зеркале в течение нескольких секунд, чем две минуты смотреть на кислое выражения лица и думать, что сегодня не твой день.

Зеркало – это отличный источник как мотивации, так и дисмотивации. Психологи рекомендуют настроить зеркало на поднятие настроения в любом случае, например, написать на нем «с добрым утром», «мечтай», «твори», «люби», наклеить свои самые любимые фотографии. Поэтому, даже если с утра у вас плохое настроение, утренние процедуры вселяют долю позитива и перестраивают сознание в режим «+». Если сегодня вы красотой не особо блещете (а такое, по правде говоря, у всех бывает), у вас есть выход вдохновиться, посмотрев на все эти мотивации, а не искать в себе еще больше проблем.

Не стоит всматриваться в зеркало, нужно просто смотреть на себя настоящую. Отражение может быть твоей хорошей подругой и тренером. Если плохо и не с кем поговорить – всегда есть зеркало. Оно же поможет и правильно говорить, и петь, и кривляться. Чтобы с ним подружиться, достаточно просто говорить ему несколько хороших слов утром и вечером. И тогда в ответ зеркало будет делать тебя более уверенным в себе, веселым и жизнерадостным.

Еще Йоко Оно в свое время говорила: «Улыбайтесь зеркалу. Делайте это каждое утро, и вы начнете видеть большую разницу в своей жизни».

Источник: Новости Ю и blogs.tochka.net/

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