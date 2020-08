Заклади освіти Харкова перевіряють на санітарні норми онлайн

Як поводитися в разі контакту з людиною, у якої виявили COVID-19, чим підступний безсимптомний перебіг хвороби та як перевіряють заклади освіти перед початком нового навчального року – на ці та інші запитання в черговій серії «Будемо жити» відповідає начальниця Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства у Харкові Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області Ірина Зубкова.

– Початок серпня стривожив багатьох харків’ян і жителів області. Харківщина встановлювала один за одним особисті антирекорди з виявлення нових хворих на коронавірус – понад 140 випадків за добу. З чим пов’язаний такий сплеск захворюваності?

– Сплеск викликаний тим, що епідпроцес у регіоні набуває розвитку. А це у свою чергу пов’язано з тим, що більшість харків’ян не виконують вимог до карантинних обмежень. Для «зеленої» зони, в якій наразі перебуває наш регіон, обмеження – використання масок у громадських будівлях та транспорті, заповнення кінотеатрів на 50 %, проведення громадських заходів у приміщеннях або на території, де площа на кожного учасника не менша за 5 квадратних метрів. Це не такі великі обмеження, і, на мою думку, кожен з нас їх повинен виконувати, щоб Харківщина не скотилася в іншу карантинну зону й не перейшла до більш жорстких обмежень.

Якщо кожна людина буде відповідально ставитися не тільки до свого здоров’я, а й до здоров’я оточення, тоді ми матимемо певний результат. Але давайте будемо відверті, що ми бачимо? У громадський транспорт люди заходять без масок. І ще скаржаться, що їх не допускають у переповнений автобус чи тролейбус.

Багато харків’ян користуються метро. Дуже добре, що воно в нас працює. Але якщо ми будемо нехтувати правилами маскового режиму, зростатиме захворюваність, є загроза потрапити до «червоної» зони, і тоді громадський транспорт у нас зупиниться.

Щоб цьому запобігти, потрібно виконувати прості правила – носити маски, дезінфікувати руки та дотримуватися соціальної дистанції.

Ми проводимо перевірки різних громадських закладів й іноді диву даємося, як люди зневажають себе і яка в них низька гігієнічна культура. У Харкові поруч зі сквером «Стрілка» є Рибна площа, яка відведена для вигулу тварин, там є відповідні таблички. Але деякі молоді люди організували там куріння кальянів у вечірній час. І дуже дивно бачити відпочиваючих на пуфах людей, там же пів години тому песики свою природну потребу справляли. Як люди можуть так себе не поважати й наражати на небезпеку? Я все розумію, літо для того, щоб відпочивати й розважатися. Але з таким підходом воно може стати останнім у житті.

– Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус зараз?

– Аналізуючи щотижневу динаміку, на жаль, бачимо лише зростання кількості хворих. Згідно з постановою КМУ № 641, критеріями оцінки епідемічного процесу є чотири показники: наповнюваність стаціонарних ліжок для хворих на COVID-19, проведення обстеження на 100 тисяч населення, відсоток виявлення при проведених обстеженнях та динаміка захворюваності. І якщо хоч один з цих показників буде погіршений у порівнянні з минулим періодом, то регіон (Чи окремий населений пункт. – Авт.) можуть перевести до іншої карантинної зони.

Якщо сусід захворів

– А як діяти людині, якщо вона дізналася, що хтось із її знайомих, з яким вона нещодавно контактувала, захворів на COVID-19?

– По-перше, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і повідомити, що ви контактували з хворою людиною. У Харкові існує інформаційна система реєстрації інфекційної захворюваності, де кожній людині присвоюється епідномер, за яким її можна знайти.

Окрім цього, потрібно самоізолюватися, а на 14-ту добу з дня контакту пройти обстеження на COVID-19. Нікуди йти не потрібно, до вас приїде спеціальна мобільна бригада.

Багато людей кажуть: «Нічого страшного, уже минуло 10 днів, я добре почуваюся». Дуже часто при обстеженні контактних виявляють людей з коронавірусом, у яких хвороба не має зовнішніх проявів. І такі люди є найбільш небезпечними для оточення, бо інфікують багатьох.

Пацієнти з легким перебігом хвороби не госпіталізуються. Якщо в людини ураженість легенів 10 %, то її також можуть залишити вдома, до неї приїздитиме медик, який ставитиме крапельниці з антибіотиками тощо. Однак якщо є дихальна недостатність, пацієнта відправлять до лікарні.

– Деякі жителі Харківщини вже самостійно зробили тести, і з’ясувалося, що в їх організмі існують антитіла. Це означає, що людина вже перехворіла й одужала?

– Існують антитіла двох типів – M (свідчить, що людина зараз хворіє) та G (людина вже перехворіла, і в неї з’явився імунітет). Однак якщо в людини антитіла типу G, це не означає, що вона може ходити без маски. Модифікацій коронавірусу багато, є випадки, коли люди повторно інфікуються.

На першій «лінії вогню»

– На початку пандемії велику частку захворілих складали медики. Яка зараз ситуація?

– І сьогодні медики хворіють. Навіть те, що вони дотримуються заходів індивідуального захисту, не завжди допомагає, бо дуже масивна атака вірусу. Реєструється захворюваність у лабораторіях, які виконували дослідження на COVID-19. У Харкові лікарні №№ 8, 13, 17 та 22 працюють з коронавірусними хворими. Багато медиків з 22-ї лікарні вже перехворіли на COVID-19.

Щодо кожного такого захворювання свої висновки надає спеціальна комісія, співробітники держпродспоживслужби беруть участь у кожному такому розслідуванні. Але я вам не можу сказати точну цифру лікарів, що захворіли внаслідок своєї професійної діяльності, бо вона постійно змінюється. Майже щодня є до трьох таких випадків (За інформацією Департаменту охорони здоров’я ХОДА, станом на 11 серпня 404 медики на Харківщині були інфіковані на коронавірус. – Авт.).

– Наскільки сплеск захворюваності COVID-19 у Харкові впливає на картину захворюваності в районах області?

– Дуже багато людей з районів приїжджають до Харкова: хтось працювати, хтось скупитися. Приклад з життя: у мене є будинок у селі, кожних вихідних я туди їжджу. У тому селі є дві крамниці. Коли я їх відвідувала, то завжди пишалася, як люди виконують протиепідемічні заходи. Але так сталося, що один з власників магазину захворів на COVID-19, швидше за все, інфікувався, коли їздив за товаром до Харкова. А в цю крамницю ходили й ходять дуже багато людей.

– Незабаром розпочнеться новий навчальний рік, як це може вплинути на динаміку захворюваності? Узагалі, які ваші прогнози на найближчий час?

– Робити прогнози – важка справа, усе залежить від того, як люди виконуватимуть протиепідемічні заходи. Дуже хотілося достукатися до розуму людей, ми з вами творці ситуації, яка навколо нас.

За досвідом попередніх років, у нас завжди наприкінці серпня спостерігався сплеск захворюваності на кишкову інфекцію, вірусний менінгіт, вірусний гепатит, тому що люди поверталися з відпочинку. Зараз ситуація ще більш ускладнюється тим, що коронавірусна інфекція є всюди, де б ви не відпочивали. А соціальної дистанції на пляжах немає, масками також ніхто не користується.

Щодо навчального року, то роботу закладів освіти з 1 вересня буде організовано відповідно до вимог постанови № 42 головного державного санітарного лікаря. Документом передбачається обмеження контактів, розмежування шляхів входу та виходу дітей, розмежування харчування за часом, температурний скринінг дітей і проведення інших протиепідемічних заходів.

Наразі ми перевіряємо підготовку закладів освіти до нового навчального року. Щороку в цей час у такі заклади приїжджала комісія з 10–12 фахівців, яка все перевіряла та погоджувала розклади й режими роботи. Зараз проведення таких виїздів є небезпечним. Уявіть собі: у садок прийшли діти, і тут приїжджає комісія, є певна загроза поширення коронавірусної інфекції. Тому було прийнято рішення, що всі перевірки ми проводимо в онлайн режимі. Тобто керівник закладу готує звіт з фото- і відеоматеріалами, надає документи, що свідчать про дотримання вимог санітарного законодавства, нам на електронну адресу або на віртуальну «хмару».

