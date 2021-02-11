Закон 15 минут, который спасёт твою семейную жизнь

Нектарология любви, основанная на древнеиндийской ведической философии, учит нас понимать мужчин и дает универсальный рецепт семейного счастья: наслаждайся тем, что вы с мужем – разные.

История с чайным пакетиком

Моя приятельница Виолетта два года тихо ненавидела привычку своего мужа Андрея швырять в процессе вечернего чаепития пакетик от чая через плечо в раковину. Ей казалось, что он таким наглым образом выражает пренебрежение к ней и ко всей ее домашней работе. Она раздраженно требовала, чтобы Андрей клал пакетик на край блюдца. Андрей несколько дней или недель ей подчинялся. А потом злосчастный пакет вновь летел через всю кухню. И однажды Виолетта спросила: «Ну почему ты так делаешь? Ты показываешь, как презираешь меня?» Андрей растерялся и сказал, что у него примета такая, дурацкая: если он кинет пакет в раковину через левое плечо, завтра день хорошо пройдет. И ему стыдно было в своей глупости признаваться, пока Виолетта не объяснила, что расценивает его жест как презрение к себе. А он-то думал, что ее стремление к порядку заедает. Ему на чистоту плевать. Но раз ей «по делу обидно», он пакет больше никогда в жизни никуда не бросит, а на цыпочках до мусорного ведра донесет. Виолетта смутилась и принялась настаивать: «Кидай, родной, пакетик, хоть вместе с чашкой, и пусть у тебя все будет хорошо!» Конфликт они исчерпали раз и навсегда. Женщине никогда бы не пришло в голову скрывать свои суеверия.

Для мужчины признать за собою веру в приметы — равносильно признанию в слабости. Андрей молчал столько лет, вовсе не думая, что своим поведением глубоко обижает жену.

После того как ты уяснишь, отчего он поступает тем или иным образом в привычных бытовых ситуациях, ты сможешь представлять, чего от него ожидать в других случаях.

Закон равенства в браке

Нектарология утверждает, что брак удачен тогда, когда партнеры равны по красоте, уму, образованию. И это равенство надо поддерживать всегда. Когда мы в юности выходим замуж или женимся, то отличаемся друг от друга незначительно: и ты и он — студенты или начинающие специалисты. Проходит время, и мы меняемся – кто-то вырывается вперед, делает карьеру, а кто-то отстает, и в семье возникают конфликты. Безнадежно отставшая женщина ревнует мужа к работе, ворчит, ноет и всегда чувствует себя ненужной и неполноценной.

К счастью, нам нетрудно воспринимать мужа как наставника и учиться у него. Если он отличный бизнесмен, ты можешь работать врачом или умелым дизайнером, блистать несравненным умением готовить утонченные блюда или рисовать акварелью.

Для мужа роль ученика неприемлема. Наставник – это мужской образ. И как только ты принимаешься наставлять мужа, так сразу из любимой жены превращаешься в «мужчину».

И он злится на тебя за то, что ты для него «больше не женщина», демонстративно отказывается у тебя учиться и назло опускается все ниже. Или с благодарностью усваивает все твои уроки, но потом от тебя уходит или заводит любовницу. И ты в недоумении: «Как он мог меня бросить, когда я из него сделала преуспевающего человека!»

Поэтому умной, красивой и образованной женщине рекомендуется выходить замуж позже, к тридцати годам, когда заметны реальные способности и возможности окружающих мужчин. И, разумеется, ей трудно встретить соответствующего ее уровню мужчину – она нуждается в партнере выдающемся, а всего эксклюзивного в мире куда меньше, чем заурядного и обыденного.

Некоторым мудрым и терпеливым женщинам удается поддерживать условное равенство в браке игрой «Ты мой самый умный и самый главный!» — берется обычный симпатичный партнер, возносится на пьедестал и окружается восхищением. Этот метод срабатывает с мужчинами добрыми, доверчивыми, не слишком умными и в меру проницательными. Всем остальным дамам рекомендуется не терять надежды, не размениваться и выбирать достойного мужа по себе.

Соблюдай закон пятнадцати минут

Ты пришла с работы раньше мужа. Звонок в дверь – вот и он. У тебя к нему сотня неотложных вопросов и куча важных предложений. Но в течение первых пятнадцати минут его надо окружить лаской и домашним теплом, так как он спешил домой, чтобы отдохнуть. А 87% женщин встречают мужа жалобами – на коллег, на усталость и на мигрень, на его опоздание, на плохое поведение сына, на обилие домашней работы, на поцарапанное крыло машины или на перегоревшую лампочку в люстре. И муж думает – «И зачем я сюда спешил?», не находит ответа на этот вопрос, весь вечер пребывает в раздражении, недовольстве и отвечает на вопросы жены словами «нет», «не сегодня» и «не хочу».

Всего пятнадцать минут радости по поводу его возвращения, еда на столе, приветливая улыбка, а потом проси, что хочешь – и он тебе не откажет.

Источник: Новости Ю

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