Закупівля кохлеарних імплантів для дітей з вадами слуху пройшла успішно і прозоро (результати)

Закупівля кохлеарних імплантів для дітей із незворотними вадами слуху, що здійснювалась через систему ProZorro, завершилась 17 травня. В результаті вже підписано договори на поставку медичного обладнання з переможцями відкритих торгів.

На проведення імплантаційного слухопротезування та заміни зовнішньої частини мовного процесора для таких дітей у держбюджеті на 2019 рік передбачено 450 млн грн.

1) На поставку 64-х мовних процесорів до систем кохлеарної імплантації на загальну суму близько 25 млн грн підписали договори з такими компаніями:

ТОВ «Діатех-Україна» на поставку 4-х мовних процесорів на суму 960 000 грн;

ТОВ АННА-МЕД - 2-х мовних процесорів на суму 416 765 грн;

ТОВ «Центр слухової реабілітації «АВРОРА» - 4-х мовних процесорів на суму 1 121 788 грн;

ТОВ Універсал «Медичне обладнання» - 54-х мовних процесорів на суму 22 463 997 грн.

Окрім цього, 19 квітня розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю ще 74-х мовних процесорів. Очікувана вартість закупівлі складає 20 350 000 гривень, проведення аукціону планується на 25 червня.

Після завершення закупівлі мовних процесорів очікується закупівля 138 одиниць обладнання (що на 17 одиниць більше, ніж було заплановано). Економія бюджетних коштів тут складе понад 6 млн грн.

2) На поставку 450-ти систем імплантаційного слухопротезування вартістю більше, ніж 308,4 млн грн підписали договори з:

ТОВ «Центр слухової реабілітації «АВРОРА» на поставку 50-ти систем на суму 32 988 100 грн;

ТОВ Універсал «Медичне обладнання» - 180-ти систем на суму 138 240 013 грн;

ТОВ КІНД Інтерслух Київ - 220-ти систем на суму 137 215 000 грн.

Крім цього, 23 квітня розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю 50-ти систем. Очікувана вартість закупівлі - 34 850 000 грн. Аукціон заплановано на 1 липня.

Після завершення закупівлі систем імплантаційного слухопротезування відбудеться запланована закупівля 500 одиниць обладнання. Економія коштів бюджету складе понад 44 млн грн.

3) На поставку 17-ти систем імплантації кісткової провідності підписали договір з ТОВ «Універсал. Медичне обладнання» на близько 5,3 млн грн. Економія бюджетних коштів за вказаним лотом складає 2 млн гривень.

Поставка зазначеного медичного обладнання має відбутись протягом 21 дня з моменту отримання постачальником заявки від Інституту отоларингології ім. О. Коломійченка.

Вказаний обсяг видатків забезпечить надання відповідної допомоги усім дітям, які зареєстровані у черзі на проведення оперативного втручання та заміну мовних процесорів станом на початок 2019 року і тим, які будуть зареєстровані у черзі протягом поточного року. Так, передбачається провести операції з кохлеарної імплантації 505 дітям (в черзі станом на 01.01.2019 – 379 дітей) та замінити мовні процесори 224 дітям (в черзі станом на 01.01.2019 – 189 дітей).

Зекономлені кошти Інститут отоларингології ім. О. Коломійченка зможе спрямувати на інші нагальні напрямки.

Источник: minfin.gov.ua

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