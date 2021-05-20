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Замороженная красота: косметолог рассказала о пользе льда для лица

Замороженная красота: косметолог рассказала о пользе льда для лица

Лед в косметологии используют давно. Косметический лед можно смело оценивать как одно из главных универсальных средств, решающих ряд проблем с кожей.

Косметолог Татьяна Моторина в Instagram рассказала, чем же так полезен лед и как его правильно приготовить в домашних условиях.

Воздействие на кожу холодом стимулирует кровообращение и обмен веществ, усиливая тем самым полезный эффект отваров трав или натуральных соков.

При регулярном использовании косметического льда вы заметите:

  • улучшение состояния кожи
  • уменьшиться глубина мимических морщинок
  • поры сузятся
  • цвет станет здоровым и ровным.

Особенно полезны контрастные процедуры – протирания льдом после горячих компрессов, ванночек, бани или горячего душа.

Как приготовить? Пожалуй, наиболее универсальными, то есть легкодоступными и подходящими для всех типов кожи, являются замороженные отвары трав: шалфея, череды, мяты, ромашки, зверобоя, липового цвета или обычная замороженная заварка черного или зеленого чая.

Чтобы приготовить косметический лед из травяного настоя, нужно залить одну столовую ложку травяного сбора или определенного компонента стаканом кипятка и оставить настаиваться в течение получаса.

Также в качестве питательных, тонизирующих, отбеливающих и сужающих поры средств, широко используется замороженный сок различных фруктов и ягод.

Большое значение имеет и качество воды, используемой для приготовления косметического льда. Подойдет минеральная негазированная, очищенная питьевая или талая вода.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: уход

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