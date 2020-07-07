Занятия бегом определенной продолжительности и интенсивности позволяют лечить язву желудка благодаря действию высвобождаемых глюкокортикоидных гормонов – к такому выводу пришли ученые.

Стресс, испытываемый организмом во время бега, способствует выработке глюкокортикоидных гормонов, обеспечивающих противоязвенный эффект. Об этом рассказала Людмила Филаретова.

По словам Филаретовой, ученые изучали воздействие бега на язвенные повреждения желудка, возникавшие из-за действия стресса или как последствие лечения индометацином (обезболивающий препарат, способный повреждать целостность слизистой оболочки желудка). Были проведены испытания на лабораторных грызунах: животных помещали на беговую дорожку отчасти принудительно, отчасти по желанию.

Оказалось, что занятия бегом позволяют лечить язву желудка двух вышеназванных типов, но они должны быть разными по степени интенсивности. В эксперименте с животными умеренный бег в течение четырех дней проявлял противоязвенное действие в отношении поражений желудка, обусловленных стрессом.

Интенсивный бег давал терапевтический эффект при лекарственной язве, спровоцированной приемом индометацина. Если язва образовывалась из-за стресса, такой режим активности только вредил, поскольку интенсивный бег сам способен быть стрессорным фактором.

«Эксперимент доказал прямую связь между защитной функцией бега на желудок и образованием глюкокортикоидных гормонов», — резюмировала Людмила Филаретова.

Источник: Новости Ю

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