Здоровье: McDonald’s будет готовить бургеры без вредных добавок

McDonald’s откажется от искусственных консервантов и красителей в бургерах.

РЕШЕНИЕ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила об отказе от использования искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов при приготовлении бургеров. Таким образом McDonald’s планирует привлечь потребителей, которые не хотят употреблять пищу с такими веществами, как пропионат кальция или бензоат натрия.

СПРАВКА. Весной 2018 года McDonald’s стал использовать свежее, а не замороженное мясо для производства Роял чизбургера. Кроме того, компания отказалась от искусственных добавок в наггетсах и перешла на использование сливочного масла вместо маргарина при приготовлении Макмаффина с яйцом. После таких изменений продажа наггетсов и бургеров выросла, и компания заявила, что стремится стать более ориентированной на здоровое питание.

ПЛАНЫ. Для начала изменения коснутся 14 тыс. ресторанов на территории Соединенных Штатов. Консервант останется только в маринованных огурцах, от которых клиент сможет отказаться при заказе бургеров, в состав которых они входят.

Источник: http://etcetera.media

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