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Зеленский заявил, что будет прививаться вакциной Pfizer. И, возможно, в прямом эфире

Зеленский заявил, что будет прививаться вакциной Pfizer. И, возможно, в прямом эфире

Президент Владимир Зеленский пообещал миллион вакцин для украинцев в феврале. И заявил, что будет вакцинироваться ими тоже.

"Мы договаривались только с теми производителям, которые утверждены миром", - заявил Зеленский в интервью журналистам на форуме "Украина 30".

Отметим, что Novavax, которую будет закупать Украина, еще проходит испытания в США и нигде в мире она пока не применяется.

Он заявил, что Украина должна получить миллион доз в феврале. Какие именно вакцины прибудут в феврале - президент не уточнил.

Зеленский пообещал, что готов вакцинироваться первой вакциной, которая появится в Украине. "Первая будет Pfizer, 200 тысяч", - пообещал он. На вопрос журналистов, будет ли это в прямом эфире, президент заявил: "Как угодно".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 8 февраля, выступая на форуме "Украина 30", трансляция ведется в YouTube. 

Источник: u-news.com.ua/

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