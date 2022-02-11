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Знайдено природну речовину, яка відновлює мозок після інсульту

Знайдено природну речовину, яка відновлює мозок після інсульту

Вчені з Австралії з'ясували, що селен може допомогти відновитися людині, яка пережила інсульт. Зокрема, ця природна речовина дозволяє покращити пам'ять та роботу мозку в цілому.

Деталі

Хімічний елемент селен міститься у зернових, м'ясі, овочах, фруктах. Також на нього багаті горіхи, особливо бразильський.

На думку вчених, вживання цих продуктів підтримує працездатність та покращує самопочуття у літньому віці. Більше того, селен позитивно впливає на когнітивні здібності після інсульту.

Провівши експеримент на старих мишах, фахівці помітили, що добавка селену генерує у їхньому мозку нові нейрони. У мишей, які перенесли інсульт, вживання селену відновлювало пам'ять та здатність до навчання.

В той же час вчені попереджають, що добавки (БАДи) з високим вмістом селену не потрібні, якщо ви і так харчуєтеся правильно. Крім того, селен у чистому вигляді, за їхніми спостереженнями, не може замінити ефект від фізичної активності, що також підвищує рівень генерації нейронів.

Источник: meta.ua/

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Темы: здоровье

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